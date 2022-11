Diletta Leotta e Loris Karius | festa di Halloween insieme a Londra | lo scatto ' rubato' conferma il gossip

Ormai manca solo la conferma ufficiale.e Loris Karius sono una coppia. La bionda presentatrice di Dazn è stata fotografata (di nuovo) insieme al portiere tedesco del Newcastle, diventato famoso per le 'papere' in finale di ...E così, mentre le sue colleghe si regalavano romantiche fughe all'estero - vedi, che si è recata ad Halloween per partecipare ad un party esclusivo con il portiere del Newcastle Loris ...Ormai manca solo la conferma ufficiale. Diletta Leotta e Loris Karius sono una coppia. La bionda presentatrice di Dazn è stata fotografata (di nuovo) insieme al portiere tedesco del ...Ormai manca solo la conferma ufficiale. Diletta Leotta e Loris Karius sono una coppia. La bionda presentatrice di Dazn è stata fotografata (di nuovo) insieme al portiere tedesco del ...