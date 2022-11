Bayern Monaco Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Champions League

Commenta per primo Benjamin Pavard non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 con ile, scrive Sport , può diventare un'opzione per il Barcellona , in cerca di rinforzi sul fianco destro della propria difesa.L' Inter di Inzaghi sfida ilnell'ultimo match della fase a gironi della Champions League 2022/2023. I nerazzurri, già qualificati al prossimo turno, vogliono chiudere al meglio sul campo della squadra di Nagelsmann.Bayern Monaco Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Uefa Champions League in programma stasera, 1 novembre 2022 ...Ultima giornata del girone C per i nerazzurri, già qualificati: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908 ...