Vanessa Incontrada rompe il silenzio | Finalmente posso dirvi la verità

Un programma che conferma gli storici conduttori, Claudio Bisio e, la cui intesa non è certo in discussione. Non mancheranno tanti comici noti e abituali per scatenare le consuete ...Venerdì 13 gennaio sarà la volta di "Scusa, sono in riunione...ti posso richiamare" commedia moderna di e con Gabriele Pignotta insieme a. Sempre a gennaio, martedì 31, ...Saverio Raimondo presenta su Radio Cusano Campus il suo nuovo libro "Memorie di un elettore riluttante" e parla anche degli elettori odierni ...C'è sempre bisogno di ridere in periodi così cupi. Ecco la data esatta del ritorno del programma di culto della televisione italiana Zelig per il 2022 con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.