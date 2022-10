Piacenza-Padova oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. I biancoscudati sono reduci da una sconfitta e stanno incontranto molte più difficoltà rispetto alla scorsa dominante stagione. Adesso andranno a caccia dei tre punti nel posticipo contro gli emiliani, che sono ultimi in classifica ed hanno un disperato bisogno di rilanciarsi con una vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 31 ottobre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e RaiSport+HD. Sportface vi offrirà unatestuale dell’incontro. LATESTUALE SITO LEGA PRO SportFace.

Tornando in Italia invece troviamo la sfida tradelle 20:30 a chiudere il quadro dell'undicesima giornata anche nel girone A di Lega Pro mentre alle 15 c'è il posticipo Atalanta - ...Solito ricco programma domenicale in Serie C, con 19 partite: in campo tutto il girone C e nove gare del girone A, che si completerà con il posticipo del lunedì sera (alle 20.30). Ecco tutto quanto accaduto. Girone A Cambia ancora la vetta: davanti a tutti c'è adesso il Renate, che batte in trasferta la Feralpisalò con un rotondo 4 - 1 (al vantaggio di ...Piacenza e Padova si sfidano nell'undicesima giornata di Serie C: dove vedere la partita in Streaming Gratis e Diretta Live ...I brianzoli sbancano Piacenza, gli scaligeri dominano la sfida di Milano, gli uomini di Cuttini vincono in rimonta al tie break a Taranto ...