Nel Malawi del Sud tra i Big5 e le piantagioni di tè | un paradiso Ora la Transafricana fa rotta verso il Mozambico

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il nostro viaggioprosegue neldel sud, dalla baia di Senga ci spostiamola zona dei parchi nazionali di Liwonde e di Majete e la bellissima area di Thyolo. La prima tappa è nella città di Zomba dove incontriamo una simpatica italiana che ha aperto un ristorante e un hotel, dove pernotteremo, e che con l’aiuto di un altro connazionale aiuta le persone affette da albinismo. Gli albini in Africa sono una minoranza particolarmente a rischio, in alcune aree vengono visti come creature demoniache e perseguitati e anche se non vengono emarginati, come in, come se non bastasse hanno problemi di salute e subiscono le conseguenze di un irraggiamento solare particolarmente forte. Prima di giungere qui eravamo a conoscenza di queste problematiche anche se vedere in prima persona le ...