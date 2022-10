Napoli | Mario Rui rivalutato dai tifosi Su Elmas | “Inutile”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si sa, inon sono sempre clementi e ragionevoli con i propri beniamini calcistici. Anzi, pretendono molto dalla squadra e non hanno timore nemmeno di farlo notare. Ilsta attraversando un momento storico davvero positivo: sola in alto nella classifica, con dei top player e il sogno di vincere lo scudetto sempre più L'articolo

Questoè migliore di quello dello scorso anno anche se dopo 12 giornate conta gli stessi punti.Sconcerti sul Corriere della Sera incensa gli azzurri: i dettagli.Nel podcast poi c'è ancora la sua voce mentre tiene una lezione asulla fiaba nel 1967, in ... E c'è anche un'intervista diLodi, rilasciata nel 2006, che ha come tema proprio Gianni Rodari.Il Napoli sta attraversando un momento storico davvero positivo: sola in alto nella classifica, con dei top player e il sogno di vincere lo scudetto sempre più vicino, partita dopo partita. Nonostante ...Ad Anfield Road arriva il Napoli di Luciano Spalletti, la squadra più in forma di tutto il continente. Buon banco di prova per il Liverpool.