Musk | il primo incidente a Twitter Ecco cos’ha rilanciato su Pelosi

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nell’abitazione di Paulnon ci sarebbe stato nessun attacco e il marito della speaker della Camera si sarebbe trovato insieme a un gigolò. Non ci ha messo molto Elonper scatenare le prime polemiche a causa di un suo tweet. Settantadue ore dopo aver chiuso la tanto tribolata trattativa per, il miliardario ha risposto sotto un post di Hillary Clinton, in cui l’ex first lady e front runner democratica ha condannato quanto accaduto al marito di, aggredito in casa sua, senza definirsi sorpresa in quanto l’assalto era il frutto delle politiche cospirative alimentate dal partito repubblicano. A cui anchesembra correre dietro. “C’è una minuscola possibilità che ci possa essere dell’altro dietro questa storia rispetto a quello che appare a prima vista”, ha risposto il tycoon ...