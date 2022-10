Mercoledì di Tim Burton | The Crown 5 e il biopic su Miguel Bosé

Leggi su iodonna

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il mistero aleggia tra le serie tv più attese a novembre. Intantodi Tim, che si affida alla giovane ribelle della famiglia Addams per prendere dimestichezza con la serialità (è la prima volta per il regista). Mistero e incubi sono gli ingredienti anche di 1899, la serie Netflix su un piroscafo di migranti diretto a New York che si imbatte in una nave alla deriva senza equipaggio. E novembre è anche il mese della quinta stagione di The: ambientata negli anni ’90 la serie dovrà affrontare l’incidente di Lady D. Le migliori serie di novembre 2022: quando escono guarda le foto ...