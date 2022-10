(Di lunedì 31 ottobre 2022) 'Vorrei fare un po' di controinformazione - ha aggiuntoin un altro passaggio - rispetto a quello che leggo: non ci sono problemi per ora, arriveranno, come sempre, e' normale ma per ora ...

'Vorrei fare un po' di controinformazione - ha aggiuntoin un altro passaggio - rispetto a quello che leggo: non ci sono problemi per ora, arriveranno, come sempre, e' normale ma per ora ...Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. fil 31 - 10 - 22 17:40:29 (0484) 5 NNNN Meloni: Governiamo questa Nazione nella fase piu' difficile della storia d'Italia -2- I big della Lega al lavoro sull'agenda economica da portare al governo, che Giorgetti dovrà mediare con le disponibilità. La priorità per il 2022 è il blocco del ritorno alla Fornero ...A Roma è comparsa una stella a 5 punte nella sede di FdI contro il presidente del Senato. Salvini: tra Giorgia e Silvio tornerà l’armonia.