(Di lunedì 31 ottobre 2022) In pochi giorni già 600 proposte depositate alla Camera. Nella scorsa legislatura solo l'1,1% ha avuto il via libera

ilGiornale.it

Walter Verini, senatore del Pd, è invece sostenitore della promozione di "in costume e ... Eugenio Zoffili, per esempio, ha presentato una legge per promuovere l'impiego del "madre ...A questo evento si collega una bella festa chiamata Federicus, constorici, festival ... Fatto secondo l'antica tradizione con semola rimacinata, acqua, sale emadre, si conserva buono ... Lievito, cortei storici e insetti. I progetti di legge (da ridere) In pochi giorni già 600 proposte depositate alla Camera. Nella scorsa legislatura solo l'1,1% ha avuto il via libera ...