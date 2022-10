Leao stecca a Torino E il Napoli se ne va in fuga

Corriere dello Sport

Soprattutto con questo. Ha ragione Costacurta nel dire che adesso il Milan è il portoghese'. E ... Perché il nostro calciosempre fuori dai confini 'Non abbiamo più un'identità come ce l'...A sorpresa, l'Atalantain casa contro la Cremonese e perde la testa solitaria della classifica. A Bergamo finisce 1 -... Rossoneri in dieci per tutto il secondo tempo per l'espulsione di. ... Leao stecca, il Milan pure: il segnale lanciato da Pioli contro il Torino Rafael Leao, per una volta, si è preso una serata di riposo giocando una partita negativa contro il Torino: è lui l'uomo in meno della settimana ...Il tecnico rossonero ha sostituito all'intervallo l'attaccante portoghese protagonista di un brutto primo tempo in casa dei granata: non accadeva da oltre un anno ...