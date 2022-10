Istruzione | la “ricetta Valditara” | «Un’alleanza per il merito per superare la scuola classista»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Una «alleanza per ilcon studenti e docenti» con l’obiettivo dil’impostazione «» dellaattuale. Sceglie le parole con cura il professor Giuseppe, neo-ministro dell’(e del) in quota Lega, con alle spalle tre legislature al Senato con Alleanza Nazionale. Il dicastero di cui ha la titolarità è tra i più strategici e, al tempo stesso, tra i più “bollenti”. Da sempre, infatti, la sinistra lo considera un proprio feudo. Basta e avanza a spiegare i motivi per cui, nella sua intervista al Corriere della Sera,soppesa ogni parola. E perché a sostegno delle proprie tesi cita uno studioso del calibro di Ernesto Galli della Loggia che già in tempi non sospetti disse che la nostra «non è una ...

Il Tempo

È inoltre fondamentale potenziare l'tecnico - professionale che va costruita in filiera con l'Tecnica Superiore'. La rivoluzione di Meloni: mai più Reddito di cittadinanza a ...... per contrastare il grave declino che interessa l'intero sistema dell'statale del nostro ... Come venirne fuori La "" che propone Greco è chiara: "Occorre rimettere al centro gli ... Istruzione, la ricetta di Valditara: scuola classista, via alla grande Alleanza per il Merito Giuseppe Valditara da professore di diritto romano a Torino è diventato il ministro dell’Istruzione e del Merito nel governo guidato da ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "L istruzione è il più formidabile strumento per aumentare la ricchezza di una nazione, sotto tutti i punti di vista. Il capitale materiale non è nulla senza ...