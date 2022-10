Il Tottenham al fianco dei tesserati | un addetto si occuperà di bollette e viaggi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Gestire ledi luce e gas, facilitare gli spostamenti e i traslochi delle famiglie e occuparsi di tutte quelle faccende di vita quotidiana che ilevidentemente vuole semplificare ai suoi. Queste le mansioni della figura lavorativa che gli Spurs stanno cercando, secondo il The Sun. Il club londinese vuole aiutare i giocatori – soprattutto quelli stranieri – ad ambientarsi nel migliore dei modi in Inghilterra. L’al rapporto con idovrà quindi occuparsi dell’acquisto o noleggio di auto, sapendo consigliare al meglio nella scelta, fino alla gestione dellee alla ricerca della casa da acquistare. Non solo: prevista anche la prenotazione diaerei o visite al museo tra le competenze. Richiesta la conoscenza di una ...

