Il figlio di Tim Roth | Cormac | è morto a soli 25 anni per un coriocarcinoma

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) ildi Tim, èall’età di 25lo scorso 16 ottobre. A distanza di quindici giorni, qualche ora fa, la famiglia ha deciso di darne annuncio anche a tutti coloro che lo hanno seguito per via della sua musica o conosciuto perché fan del padre, l’attore di recente impegnato con Tin Star. Al chitarrista e compositore era stato diagnosticato un cancro al terzo stadio nel novembre dello scorso anno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CORM (@) In una comunicazione ufficiale la famiglia ha ricordato il giovane‘solo da poco un uomo’: “Era una sfera di energia selvaggia ed elettrica e il suo spirito era pieno di luce e bontà. Per ...