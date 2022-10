(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott (Adnkronos) -("") perMeloni in, al termine della conferenza stampa per il Cdm. La premier ha lasciato a piedi la sala Polifunzionale per tornare a palazzo Chigi, giusto un centinaio di metri attraversando largo Chigi, dove intanto le forze dell'ordine avevano fermato il traffico e isolato la zona con un cordone di sicurezza. La folla, assiepata ai margini della piccolanel cuore di Roma, appena la Meloni è spuntata ha iniziato a battere le mani. La premier è apparsa sorpresa, tanto da esclamare: "Non!". Poi si è sciolta e ha risposto aie aglicon un sorriso endo ...

La Svolta

Ilaria Calabrò - - >, le parole del premier Giorgia Meloni durante il Cdm Trae sorrisi il premier Giorgia Meloni è entrata nel portone di Largo Chigi, intorno alle ore 16:40, dove si è svolta la ...Trae sorrisi la premier Giorgia Meloni è entrata nel portone di Largo Chigi dove si svolgerà la conferenza stampa del Cdm. In completo blu, Meloni ha lasciato la sede dela piedi ... Ultimo'ora: Governo: applausi e cori per 'Giorgia' in piazza, lei ringrazia e lancia baci, 'non sono abituata' Roma, 31 ott (Adnkronos) - Applausi e cori ("Giorgia, Giorgia") per Giorgia Meloni in piazza, al termine della conferenza stampa per il Cdm. La premier ha lasciato a piedi la sala Polifunzionale per..Approvato dal governo il decreto unico sulle misure per il Covid, i rave party e il carcere ostativo. Tra le misure decise dal Consiglio dei ministri, anche il rinvio al 30 dicembre dell'attuazione de ...