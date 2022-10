Entusiasmo atalantino a Empoli pronto in tavola (e la Dea mangia bene)

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La trasferta addei tifosi dell’Atalanta: sveglia presto,e una grande vittoria conquistata da parte degli uomini di Gasperini Capacità di sapersi riadattare ai contesti che si presentano mantenendo la solita indole passionale e compatta. La trasferta adè stata questa per i tifosi dell’Atalanta, che non si sono fatti condizionare né dall’orario (12:30) e neanche dalle critiche eccessive che vedevano la Dea addirittura in crisi dopo la sconfitta con la Lazio. Si parte presto, molto presto, dove le 4/5 del mattina rompono il sonno, ma non certamente la passione di questo popolo: presente addirittura in 1600. Trasferta tranquilla sulla carta, però l’intenzione è quella di dimostrare superiorità sul piano del sostegno: idea successivamente realizzata con ampio successo. La potenza di due tribune distaccate ...

