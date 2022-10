Deve scontare oltre due anni di reclusione ma viene beccato in giro a Ischia

Leggi su anteprima24

Era in vacanza ad Ischia per il ponte di Ognissanti ma doveva scontare 8 mesi di reclusione ed è stato per questo motivo arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato isolana. G.B., 55enne napoletano, soggiornava in un albergo centralissimo di Ischia Porto ma la Procura di Napoli lunedì scorso aveva emesso un provvedimento di carcerazione per scontare la pena per associazione per delinquere, truffa, ricettazione, riciclaggio, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal privato, contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, tutti reati commessi in Gran Bretagna e fra le province di