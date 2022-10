Brasile | vince Lula | la festa dei sostenitori in strada

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il nuovo presidente delè Luiz Inácioda Silva.ha vinto il ballottaggio contro il presidente uscente Jair Bolsonaro con il 50,83 percento dei voti. Una vittoria conseguita sul filo del rasoio, dato che Bolsonaro ha ottenuto 49,17 percento dei voti. Nel complesso: 59.596.247 per il candidato di Sinistra, 57.675.427 per il L'articolo proviene da Inews24.it.

Così il segretario generale della Cgil in un messaggio inviato a Luiz Inacio Lula da Silva e alla Cut dopo la sua elezione a Presidente del. Anche Enrico Letta twitta : "Viva Lula Presidente!" Il leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) ha vinto il ballottaggio, ed é stato eletto presidente del Brasile per la terza volta. Lula ha battuto l'attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro. In Avenida Paulista a migliaia dopo l'annuncio della sconfitta di Bolsonaro al ballottaggio delle presidenziali.