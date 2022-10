Senato | Ascani a La Russa | ' 25 aprile va festeggiato senza se e senza ma'

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Presidente La, non 'dipende'. Il 25lei lo deve celebrare perchéquella data non sederebbe lì. Perché se avessero vinto i fascisti non avremmo le istituzioni che abbiamo, non avremmo la democrazia. E quel sacrificio va celebrato e onorato,se ema". Così Annadel Pd su twitter.

Orizzonte Scuola

... oltre alla giovane, già esperta, Anna. Numeri simili ci sono in Forza Italia con il 13 per ... Al, secondo quanto prevede la Costituzione, il discorso è diverso: ogni eletto deve avere più ...La settimana scorsa infatti sia Camera chehanno eletto i rispettivi uffici di presidenza. ... Giorgio Mulè (Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE), Anna(Partito Democratico - ... Verso il nuovo governo: Ascani vice presidente della Camera e Floridia capo-gruppo M5S al Senato Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Presidente La Russa, non 'dipende'. Il 25 Aprile lei lo deve celebrare perché senza quella data non sederebbe lì. Perché se avessero vinto i fascisti non avremmo ...Confermati i nomi di Rampelli e Mulè alla Camera e di Centinaio e Gasparri al Senato per il centrodestra. L'opposizione elegge Ascani, Rossomando, in quota Pd e Costa e Castellone per il 5Stelle. Doma ...