Maria svela il complesso di Mattia Zenzola ad Amici 22 | nessuno se ne era accorto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 30 ottobre 2022) Avere 18 anni, 20 anni, non è facile. Ogni età del resto, ha le sue problematiche. E i complessi sui “difetti” fisici, possono travolgere a tutte le età, è chiaro. Ne sa qualcosade Filippi che nella stessa puntata di22 s è ritrovata a parlare con due ragazzi, entrambi in qualche modo turbati o ossessionati, da qualcosa che non reputano bello. Prima è toccato al ballerino Samu, che a quanto pare ama tenere i capelli sempre nello stesso modo, forse perchè pensa di avere delle orecchie troppo grandi, ci è parso di capire. Poi è stata la volta di, anche per il ballerino di Raimondo Todaro oggi c’è stato un momento di sfogo.infatti ha spiegato che aveva un altro look, con una acconciatura diversa e ha raccontato chesi ostina a portare il ciuffo ...