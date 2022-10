L’aere affronta una turbolenza da record e il volo si trasforma in un incubo | danni al velivolo e atterraggio d’emergenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) I passeggeri delche mercoledì sera è decollato da Santiago del Chile diretto ad Asuncion, in Paraguay, se la sono vista davvero brutta. Il veliha attraversato una forteche ha provocato molti movimenti anomali, gettando i passeggeri nel panico. Il maltempo ha causato problemi anche al veliche è stato costretto ad atterrare all’aeroporto di Foz do Iguaçu, in Brasile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.