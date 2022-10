Come preparare la zucca intagliata per la festa di Halloween

...allenarsi questa mattina perla sfida contro il Liverpool Il Napoli di Luciano Spalletti è tornato questa mattina ad allenarsi peril match di Champions contro il Liverpool....vuole la tradizione, ogni anno, in occasione del giorno in cui vengono commemorati i defunti è usanzale 'fave dei morti'. Nell'antica Roma, le fave simboleggiavano le anime dei morti ...Al conduttore servono dinamiche fresche e prepara ulteriori ingressi al Gf Vip 7: in cima alla sua lista c’è la “bomba” venezuelana Oriana Marzoli ...“Oggi è la fine delle rivolte, non dovete scendere più in piazza”, intima il generale Salami. Ma i manifestanti non ci pensano ...