Ballando con le Stelle | Alessandro Egger scoppia in lacrime | la durissima confessione in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ledicon le. Il giovane infatti, dopo la performance è tornato a parlare di sua madre, Cristina VittoriaBertotti. I due infatti non si frequentano, anzi, sarebbe più corretto dire che il rapporto è più rovinato che mai. È il ragazzo che racconta quello che sta capitando: “Il mio dolore più grande è che sento di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha voluto. Io credo che quando nasci sei un dono a prescindere ed io credo di non aver mai fatto niente di male”. Così, dopo l’esibizione (che gli ha fatto portare a casa ben quattro 10 e un 8) il giudice extra Alberto Matano gli ha chiesto una cosa molto intima: “Quando hai detto che chi ti ha generato poi ti ha rifiutato, immagino che questo generi rabbia. ...