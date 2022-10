Serie A femminile | ancora una vittoria per la Roma Frenano Inter e Milan

(Di sabato 29 ottobre 2022) Due i match giocati alle 14:30 e valevoli per l’ottava giornata di2022/23. L’dece il passo alla, capolista solitaria. E’ Serturini ad aprire le marcature sul finale di prima frazione, è poi Haavi a raddoppiare per le giallorosse al 60esimo. La rete per le nerazzurre viene firmata dall’autogol di Minami al 66esimo: termina 1-2 allo Stadio Breda. Stesso destino in Pomigliano-: la rete delleesi viene messa a segno al 18esimo dall’autogol di Passeri. Le padrone di casa poi ribaltano il risultato e si riprendono i tre punti, prima con la rete di Amorim e poi con quella di Novellino sul finale. Termina 2-1 anche questa sfida. SportFace.

