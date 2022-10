No vax | ' sospese le multe per i non vaccinati' | via libera del Mef I medici ospedalieri | stop alle mascherine è un rischio

Dalle parole ai fatti,le multe ai non vaccinati . Come riportato dall' Agi , il ministero dell'Economia e delle ... E i medici Notornano in ospedaleOmicron, allarme in Gran Bretagna per le nuove varianti BQ.1.1 e BQ.1: già 700 casi No, minacce di morte a Franco Locatelli: perquisita anche una docente dell'Aquila LE MASCHERINE - 'L'epidemia ...Multe ai No vax, arriva lo stop. Il ministero dell'economia e delle finanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il parlamento una proposta emendativa ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...