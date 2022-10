LIVE F1 | GP Messico 2022 in DIRETTA | incidente Leclerc | orario TV8 qualifiche Seidl | “Stufo delle favole della Red Bull”

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV8 REDPENALIZZATA PER IL BUDGET CAP: LIMITAZIONE ALLO SVILUPPO IN GALLERIA DEL VENTO LA CRONACAFP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 CHARLESSBATTE CONTRO LE BARRIERE. RISCHIA LE PENALITA’ SULLA GRIGLIA? VIDEO CHARLESSBATTE CONTRO LE BARRIERE LAURENT MEKIES: “FERRARI NON CONTENTAPENALITA’ A RED: SANZIONE TROPPO PICCOLA” TOTO WOLFF: “LA REDSARA’ DANNEGGIATA DALLA SANZIONE” CHRIS HORNER AL VELENO CONTRO LA FERRARI: “NON SARETE CONTENTI NEMMENO SE BRUCIASSIMO LA GALLERIA” CHARLES: “IL TESTACODA NON HA CONSEGUENZE” CARLOS SAINZ: “GIORNATA POSITIVA, PROVATI TANTI ASSETTI” VIDEO ...