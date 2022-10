Letta sbranato anche dai giovani del Pd | “Vadano a casa tutti i vecchi dirigenti screditati”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 ottobre 2022) Un attacco più duro di quello che qualche anno fa aveva portato Nanni Moratti a licenziare idi sinistra con il proclama di piazza Navona: “Con questi non vinceremo mai”, disse, ispirando forse idel Pd che oggi rispolverano più o meno lo stesso messaggio all’indomani del disastroso voto del 25 settembre controe i suoi compagni di leadership. “Bisogna dire le cose come stanno: noi abbiamo una classe dirigente che si ripropone incessantemente e che dopo 10 anni di governo pretende ancora di dettare l’agenda della discussione. Noi abbiamo bisogno del cambiamento della prima fila del nostro partito, non solo del segretario, altrimenti è una farsa questa costituente, questa apertura”, attacca Brando Benifei, capogruppo Pd in Europa, aprendo l’assemblea a Roma di ‘Coraggio Pd’. Riunione partecipata con molti ...