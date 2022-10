Inter-Sampdoria | Barella in gol | controllo e tiro vincente VIDEO

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’raddoppia contro lanell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo l’1-0 di De Vrij, i nerazzurri hanno trovato la via del 2-0 sull’asse Bastoni-. Il difensore premia l’inserimento del sardo che aggancia e calcia. Niente da fare per Audero, che non può evitare il primo gol ai blucerchiati del centrocampista nerazzurro. SportFace.

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Barella: Yepes FLOP: Dzeko ...La curva dell'ha mostrato uno striscione per il tecnico della, Stankovic: "Ieri, oggi e per sempre. Dejan uno di noi" I tifosi dell'hanno esposto uno striscione al Meazza in onore di Dejan ...Vittorio Boiocchi, pluripregiudicato e capo ultrà dell'Inter, è stato ucciso in una sparatoria in strada a Figino, alla periferia ovest di Milano. L'uomo - che ha trascorso ...Inter-Sampdoria: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A ...