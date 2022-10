Convocati Salernitana | le scelte di Nicola per la Lazio | un solo assente

Abbiamo a cuore la tua privacydi Lazio -PORTIERI: Fiorillo Micai Sepe DIFENSORI: Bradaric Bronn Daniliuc Fazio Gyomber Lovato Pirola Sambia CENTROCAMPISTI: Bohinen Candreva Capezzi Coulibaly L. Kastanos ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...StampaAl termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Lazio e Salernitana. PORTIERI: Fiorillo, Mi ...