Calcio | il Napoli travolge il Sassuolo 4 - 0

Il terzo gol delal 36' porta la firma di Kvaratskhelia. Nella ripresa il Sassuolo prova a reagire ma è ancora ilad andare a segno con Osimhen. Per i neroverdi finale in 10 uomini per ...Una tripletta del nigeriano, unita alla rete di Kvaratskhelia, vale la tredicesima vittoria di fila per gli azzurri, sempre più al comando della ...Napoli, 29 ott. – (Adnkronos) – Dopo le celebrazioni nel pre partita per Diego Maradona alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo 62° compleanno il Napoli concede il solito show in campo travolg ...Il presidente degli azzurri, oltreoceano per il 47° anniversario del Niaf, ha seguito nonostante il fuso orario il match contro il Sassuolo, vinto 4-0 dalla squadra di Spalletti ...