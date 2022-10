Bereszyski | 'La Samp deve fare la partita perfetta Arriviamo all'Inter con energia positiva'

Punizione per il Milan 1'si parte! E' iniziato il match! Primo pallone battuto dal Milanin ... Audero;(dal 13' st Gabbiadini), Ferrari, Murillo, Augello; Villar (daò 41' st Vieira); ...... ma la palla non arriva 46': Kjær apre per Theo Hernandez, tutta ladietro la linea della ... Leao salta completamentee guadagna il fondo, cross in mezzo e palla in angolo 38': Djuricic ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Formazioni ufficiali Inter-Sampdoria: ecco le scelte di Inzaghi e Stankovic per il match di Serie A 2022/23 Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Sampdoria, match valido per la dodicesima giornata di ...