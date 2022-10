Ballando con le Stelle | niente forfait | tutti in pista

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 29 ottobre 2022) Iva Zanicchi -con le2022 Tra infortuni e questioni familiari, sucon leincombe lo “spauracchio”. DavideMaggio.it fa il punto della situazione in virtù degli ultimi aggiornamenti in vista della quarta puntata di questa sera. Partiamo da Iva Zanicchi, la cui partecipazione – come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi – era in forte dubbio, non per problemi fisici ma familiari. Vi diciamo che l’allarme, almeno per quanto riguarda la sua presenza nello show, è rientrato: Iva ci sarà, regolarmente in gara con Samuel Peron. Sul fronte infortuni si segue la “linea Costamagna“. La giornalista, infortunatasi dopo la prima puntata, è tornata incon Pasquale La Rossa supportata da un tutore. Dunque, ci sarà anche Gabriel Garko: l’infortunio ...