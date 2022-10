(Di sabato 29 ottobre 2022) Ha esteso nuove commissioni che potrebbero far perdere miliardi a Meta, e potrebbe entrare in concorrenza diretta su pubblicità e metaverso

Il Post

- Wall Street prosegue gli scambi in forte rialzo, dopo che le reazioni ai risultati di, complessivamente positivi, ed Amazon , pù preoccpanti, si sono controbilanciati a favore ... che...... ora servono i soldi L affanno di Meta Ma allora perché Mark Zuckerberga insistere su ... eppure ha perso il 20% del suo valore di mercato da un giorno all'altro quandoha modificato le ... Apple continua a dare noia a Facebook Apple ha messo su un portale sulla sicurezza che semplificherà la ricerca e la risoluzione di problemi potenzialmente importanti. E dal momento che di solito non si lavora per la gloria, Apple ha prev ...Con l'App Tracking Transparency (ATT) la società di Cupertino ha rivoluzionato il nel mercato dell’online advertising danneggiando Facebook.