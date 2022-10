Signorini si vanta di aver portato una persona trans per primo in prima serata | peccato che abbia preso un clamoroso abbaglio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Quandosi giustifica per la scelta divoluto fortemente Elenoire Ferruzzi nella casa del Grande Fratello VIP 7, sidel fatto che per, hain prime time su Canale 5, una concorrente come lei ( ghettizzandola già solo per questa dichiarazione e facendo un distinguo che nel 2022 non serve più). Il vero problema è che come spesso capita a, pecca di presunzione, pensando difatto cosedi altri . Non vogliamo neppure scomodare altri programmi, perchè potremmo citare Maria de Filippi e la storia di Andrea Nicole a Uomini e Donne, potremo citare Barbara d’Urso che ha raccontato la storia di Vittoria Schisano e la suaizione ( la stessa Schisano che ha poi partecipato a Ballando con le ...