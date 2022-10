Rosa Alfieri | 23 anni | uccisa dal vicino perché ha resistito allo stupro ' Elpidio è sano di mente | l' ha strangolata con la federa'

È stata strangolata con una federa ,, la 23enne uccisa lo scorso primo febbraio nel mini appartamento del suo assassino, 31enne Elpidio D'Ambra , sotto processo davanti alla Corte di Assise di Napoli (presidente Concetta ...Colpo di scena nella seconda udienza in corte di assise per l'omicidio di, la ventiduenne di Grumo Nevano strangolata nel cortile della sua abitazione dal reo confesso Elpidio D'Ambra , poi arrestato 48 ore dopo l'atroce delitto. La perizia psichiatrica ...Seconda udienza del processo per l’omicidio di Rosa Alfieri, la 23enne strangolata in casa lo scorso febbraio. Elpidio D’Ambra, reo confesso, è stato dichiarato sano di mente da una perizia. Elpidio D ...È stata strangolata con una federa, Rosa Alfieri, la 23enne uccisa lo scorso primo febbraio nel mini appartamento del suo assassino, 31enne Elpidio D'Ambra, sotto processo davanti ...