OlbiaNotizie

I due uomini, che viaggiavano insud a bordo di una vettura con targhe lucernesi, sono stati fermati appunto presso l'autostradale di Coldrerio dai collaboratori dell'UDSC: perquisito ...... a cura del Comune di Ferrara, per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nell'... compreso tra via Savonarola e via Zemola sarà aperto al transito veicolare convia Zemola. Pd: in Direzione area Orfini non partecipa al voto in dissenso Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non abbiamo partecipato al voto in dissenso". Così gli esponenti dell'area Giovani Turchi di Matteo Orfini sul voto in Direzione sull'odg sul percorso congressuale.Area B, il Consiglio regionale dice no. Approvata a maggioranza la mozione proposta dalla Lega per sospendere le limitazioni alle auto ...