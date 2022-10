Oroscopo di Paolo Fox | settimana dal 29 ottobre al 4 novembre 2022

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tornano puntuali, anche per questa, le previsioni dell'Fox pubblicate dalle DiPiù Tv dal 29al 4. I Gemelli saranno piuttosto nervosi, mentre lo Scorpione sarà baciato dalla fortuna. Ecco, nel dettaglio, cosa prevedono le Stelle per i dodici segni che compongono lo Zodiaco. ARIETE – Ripartirete con meno opposizioni planetarie e ci sarà spazio per l'ottimismo. Le giornate in arrivo porteranno tranquillità e un trasporto amoroso più espansivo e passionale. Chi è in coppia farà nuovi progetti e presto avrete molti pianeti a favore se avete intenzione di sposarvi o convivere. Prestate attenzione ai soldi, a dicembre, comunque, Giove vi aiuterà a risolvere dei problemi anche di natura legale. TORO – Le troppe ...