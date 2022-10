(Di venerdì 28 ottobre 2022)preferisce essere chiamata "il"del, e non "la" . È la scelta del "nuovo primo ministro" per quanto riguarda la comunicazione istituzionale. Una scelta già anticipata...

Gazzetta del Sud

FIA, lasul patteggiamento con Red Bull . Budget Cap, la Red Bull fa mea culpa: scatta il "perdono" della FIA . Budget Cap, Red Bull multa e riduzione del monte ore nella galleria del vento . ...Una scelta già anticipata qualche giorno, tra le polemiche, e oggi ufficializzata con unache Palazzo Chigi ha diffuso. "A tutti i ministeri", si legge nella circolare inviata dal nuovo ... Nota ufficiale di Palazzo Chigi: Giorgia Meloni è "Il Signor Presidente del Consiglio" Giorgia Meloni ieri ha inviato una nota ai suoi ministeri, per chiedere di essere chiamata “Il Signore Presidente del Consiglio dei Ministri, On ...L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Garantire l’informazione, la partecipazione e la salvaguardia degli standard qualitativi offerti dai serv ...