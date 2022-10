(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ai microfoni di DAZN, l’ex calciatore del, Valon, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha rivelato un retroscena dell’ex compagno di squadra Gonzalodurante la sua esperienza partenopea. “Quando ero al, una volta stavamo aspettando al campo. Non c’era. Non era venuto. Così ci dicevamo: dove è finito?“ L'articolo

DailyNews 24

... un momento esclusivo solo tra ex giocatori con la novità di Valon, live dal 3 settembre . ...la Juventus ha portato a sei le sue marcature su palla inattiva in questo campionato (solo il...Proprio Milinkovic è stato uno dei temi affrontati dal centrocampista Valon, intervenuto nel corso della diretta di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch TV PLAY. Da Milinkovic Savic a ... Napoli, Behrami su Higuain: "Un giorno non si presentò all'allenamento, il motivo è comico" Valon Behrami, dopo Fiorentina-Inter 3-4, dagli studi di DAZN in qualità di opinionista ha parlato in particolare del presunto rosso di Federico Dimarco contro la sua ex squadra, e non solo. Anche se ...L’ex calciatore di Napoli e Lazio Valon Behrami, ospite in una diretta Twitch del canale di calciomercato.it, è intervenuto a proposito del centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, attualmente ai b ...