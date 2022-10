Jason Bateman e Jude Law star della serie Netflix Black Rabbit

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nuovain arrivo perLaw saranno protagonisti di un misterioso show drammatico intitolatoil cui contenuto è top secret.Law uniranno le forze per svilupparelimitata di un'ora per, come anticipa Deadline. Entrambi saranno protagonisti e produttori esecutivi, che vedràimpegnato anche come regista. Lo show drammatico sarà prodotto dalla Aggregate Films die Michael Costigan, dalla Riff Raff Entertainment diLaw e Ben ...

Ciak Magazine

Per la serie 'collaborazioni da urlo', Netflix mette insieme una coppia d'eccezione per uno dei suoi prossimi progetti di alto profilo. Deadline ci informa che( Ozark ) e Jude Law ( The New Pope ) stanno collaborando allo sviluppo di una nuova miniserie intitolata Black Rabbit . Entrambi saranno protagonisti e produttori esecutivi insieme alle ...e Jude Law uniranno le forze per sviluppare Black Rabbit , serie limitata di un'ora per Netflix , come anticipa Deadline. Entrambi saranno protagonisti e produttori esecutivi della serie,... Jason Bateman e Jude Law insieme per la serie Black Rabbit su Netflix Per i due attori, che saranno sia protagonisti che produttori esecutivi del progetto, si tratta della prima collaborazione.Nuova serie in arrivo per Netflix, Jason Bateman e Jude Law saranno protagonisti di un misterioso show drammatico intitolato Black Rabbit il cui contenuto è top secret.