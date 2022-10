Calcio | Atletico Madrid | Simeone ' Non mi importa cosa si pensa di me'

(Di venerdì 28 ottobre 2022) "Dobbiamo continuare a lavorare, qui non ci si arrende"(SPAGNA) - "Se mi sento in discussione? Un grande scrittore spagnolo diceva: 'Non miquello cheno di me'. Io la penso allo ...

Chi lavora in un club come l'non si arrende, non l'ho mai visto nè quando ero giocatore, nè da allenatore. Ci sono sempre momenti difficili ma so quello che voglio e quello che cerco e non ...Il ClubeJuventus nasce nel 1924 a San Paolo del Brasile come Cotonifício Rodolfo Crespi F. C., squadra diufficiale del cotonificio dell'italiano Rodolfo Crespi. 8. Il Museo del ...Non penso ad altro che a quello che abbiamo davanti. Chi lavora in un club come l'Atletico non si arrende, non l'ho mai visto nè quando ero giocatore, nè da allenatore. Ci sono sempre momenti ...Attivi sempre è il progetto sostenuto da Fondazione Cariparma e coordinato da Csv Emilia e Consorzio di Solidarietà Sociale.