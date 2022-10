Agenzia ANSA

Seduta negativa per le Borse asiatiche, con Hong Kong e i listini cinesi oggetto ancora una volta di forti vendite, penalizzati dal sell - off sui titoli tecnologici partito ieri a Wall Street. Lo yen ......di crescita in, portandole al 4% nel 2022 e al 4,3% nel 2023 e ha tagliato anche le sue stime sul Pil cinese, riducendole dal 4,4% di aprile al 3,2% quest'anno e al 4,4% nel 2023. Ladi ... Borsa: Asia in rosso, Hong Kong a picco con i tecnologici Seduta negativa per le Borse asiatiche, con Hong Kong e i listini cinesi oggetto ancora una volta di forti vendite, penalizzati dal sell-off sui titoli tecnologici partito ieri a Wall Street. (ANSA) ...(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana all'insegna della debolezza per le piazze asiatiche che hanno seguito la debolezza registrata a Wall Street dove il Dow Jones in buon rialzo ha beneficiato ...