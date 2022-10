Bollettino Covid diventa settimanale | addio al report giornaliero Mattarella | ' Virus non sconfitto | mantenere alta la sicurezza'

Addio alquotidiano su casi, morti e ricoveri: la ' conta giornaliera ' diventerà un report settimanale. Lo ha deciso il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che 'a 6 mesi dalla ...Numeri, percezioni, paura e speranze, insomma: ilha accompagnato nel bene e nel male gli italiani in questa drammatica vicenda. Ormai odiato da molti, ignorato dalla maggioranza, ...Addio al bollettino Covid giornaliero. Lo ha deciso il ministro della Salute Orazio Schillaci. Il report con i dati aggiornati dell’epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi casi, decessi e ricoveri), ...Nel periodo 5-18 ottobre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,11 (range 1,00-1,23), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era a 1,27) e superiore al valore sog ...