Pamela Prati delusa da una VIP | lo sfogo con Amaurys

Oggi, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip . Al televoto, questa sera, quattro Vipponi: Amaurys Perez, George Ciupilan, Giaele De Donà e. Gf Vip, al televoto Amaurys Perez, George Ciupilan, Giaele De Donà e. Chi sarà l'eliminato di questa sera Ecco cosa dicono i sondaggi Questa sera, nel corso del nuovo ...Appuntamento da non perdere questa sera con la dodicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP . Oggi un concorrente tra George Ciupilan,, Amaurys Perez e Sofia Giaele De Donà dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Chi sarà l'inquilino meno votato dal pubblico e che dunque dovrà dire addio alle possibilità di vittoria ...Gf Vip, oltre all'eliminazione con il televoto, un concorrente è a rischio squalifica dopo essere stato beccato dalle telecamere. Ecco cosa succederà stasera ...Mentre Patrizia in cortiletto parla degli atteggiamenti di distacco da parte di Pamela nei confronti del gruppo, la showgirl in giardino, giustifica il suo allontanamento nei confronti della Rossetti.