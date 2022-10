NFL 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ie ledella stagione NFL. A sette mesi di distanza dal Super Bowl LVI, che ha visto trionfare i Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals, torna l’imperdibile spettacolo con il football a stelle e strisce. Diciotto settimane di regular season una più combattuta dell’altra, ma alla fine si deciderà tutto nei playoffs. Perché solo in due arriveranno a contendersi il Super Bowl LVII, in scena il 12 febbraioallo State Farm Stadium di Glendale. TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LENFLAMERICAN FOOTBALL CONFERENCE -AFC EASTBuffalo Bills 5-1-0 New York Jets 5-2-0Miami Dolphins 4-3-0 New England Patriots 3-4-0 -AFC NORTHBaltimore Ravens 4-3-0 Cincinnati Bengals 4-3-0Cleveland ...

Lewis Hamilton, il significato di Dawn Apollo ... Si è poi anche soffermato sulla stagione, fra le più difficili della sua carriera. La Mercedes ha ...Gli ultimi mesi non sono stati troppo facili per Tom Brady. Dopo un paio di brutte vittorie all'inizio della stagione NFL 2022, i Buccaneers hanno perso ...Jaylen Brown, come la star NFL Aaron Donald, lasciano la Donda Sport, l'agenzia fondata da Kanye West. L'annuncio del giocatore dei Celtics è arrivato su Twitter. Sia Brown che Donald si erano legati ...