Mercato Atalanta | due top potrebbero lasciare a gennaio | le ultime

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo undici giornate di campionato, le gerarchie di Gian Piero Gasperini sono ormai ben delineate e, dato lo scarso impiego, due giocatoriessere vicini alla cessione. Tra questi, il nome che spicca maggiormente è certamente quello di Ruslan Malinovskyi. Dopo la telenovela estiva su un suo possibile trasferimento, il trequartista ucraino è rimasto a Bergamo. L’importante reta messa a segno al secondo turno di Serie A, in occasione del big match contro il Milan, lasciava presagire il superamento definitivo della crisi avuta con il club. Eppure, complice l’ottimo rendimento del nuovo arrivato Lookman, le partite disputate da titolare da agosto ad oggi sono solo 4. Gli ingressi dalla panchina, sono stati invece 6, ma in questi non è mai riuscito ad incidere positivamente ai fini del risultato.Cessioni Malinovskyi ...

Calciomercato.com

