«L’Inter non è in vendita» | dietro le parole di Zhang il rafforzamento del padre al Congresso comunista

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ieri il presidente del, Steven, si è esposto sulla questione proprietaria parlando ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della squadra di Inzaghi in Champions.ha detto: «non è in, non sto parlando con nessun investitore». La Gazzetta dello Sport scrive che l’annunciolo aveva in programma per l’assemblea dei soci e la conferenza stampa successiva, che ci sarà tra un paio di giorni, ma la gioia per la qualificazione lo ha travolto, e così ha anticipato il messaggio. “Eccolo qui, l’annuncio con una quarantina di ore di anticipo rispetto al previsto. Stevenaveva in testa di entrare direttamente sulle voci di cessione deldomani, in occasione dell’assemblea dei soci e della successiva conferenza ...