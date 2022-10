Innovation Village Award 2022 | vince l’inclusione | premiata la startup che realizza cubi intelligenti per le disabilità

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ha vinto, per innovare con un kit di oggettila scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell’, il premio organizzato nell’ambito dell’, la manifestazione in programma fino al 28 Ottobre a Napoli. A ritirare il premio, nello splendido scenario partenopeo di Città della Scienza, è stato Matteo Valoriani, il Ceo dellaFifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti,interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti, possono favorirescolastica di alunni coned utilizzabili anche dall’intera classe della scuola primaria. “Mosaic è già entrato in circa 40 ...

Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell'Award 2022, il premio organizzato nell'ambito dell', la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro ...Huawei è partner di, evento sull'innovazione nel Sud Italia organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, al via oggi presso il Centro Congressi di Città della Scienza a Napoli.Ha vinto l’inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell’Innovation Award 2022, il premio organizzato nell’ambito dell’I ...Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggetti intelligenti la scuola del futuro. Si chiama Mosaic il progetto vincitore dell'Innovation Award 2022, il premio ...