Ineos UK vara T6 | barca di prova in vista di Barcellona 2024

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 27 ottobre 2022)UK, Challenger of Record alla prossima America’s Cup che avrà luogo anel, ha appenato l’imzione per i test: nome in codice T6. Il team britannico segue a ruota Luna Rossa, che hato il Prototype la settimana scorsa, e ha realizzato la suain collaborazione con Mercedes-AMG F1 Applied Science, una divisione del team di Formula 1.UK e T6 per migliorare nello sviluppo Ladidi 40 piedi avrà un ruolo fondamentale nel programma del team fino alla prossima Coppa America. Sul nuovo T6 avrà inizio a breve un lungo periodo di test, per verificare in primis tutti gli strumenti di progettazione del team e per mettere allai componenti chiave ...