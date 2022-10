Herman Miller e Logitech G presentano la nuova Vantum

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 27 ottobre 2022)la nuovissima, la sedia da gaming progettata per la competizione Dalla collaborazione tra(qui per maggiori info) e laG nasce la. Il design unico di questasedia da gaming, privilegia la versatilità e il comfort. Offrendo, inoltre, a tutti i giocatori, una sedia ideale sia per i momenti di massima concentrazione sia per i momenti di puro ed assoluto relax. Dettagli sullasedia da gaming, in partnership conG, ha presentato oggi la suasedia da gaming ad alte prestazioni, ...